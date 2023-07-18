Как ваши личные данные могут украсть хакеры через принтер или сканер

Эксперт отметил, что с помощью офисной техники злоумышленники могут выкрасть данные. Это может произойти потому, что устройства оснащены жёсткими дисками и картами памяти, на которых остаются данные о печати, копировании и сканировании. На некоторые устройства мошенники могут установить вредоносный софт, чтобы сливать информацию.

По словам Савченко, признаками тайного копирования информации являются «неправильное отображение документов или обнаружение неизвестных файлов на жёстком диске устройства». Но выяснить точно поможет только специальное ПО.

Чтобы не допустить утечку даных через офисную технику, необходимо регулярно обновлять ПО и прошивку устройств, установить пароли и ограничения доступа, не использовать документы с конфиденциальной информацией. Важно периодически очищать накопители устройств от всех сохранённых данных. Эксперт посоветовал быть осторожными при использовании сетевых функций устройств, таких как печать через облачные сервисы, чтобы избежать перехвата данных.