Как вернуть классический «Проводник» без вкладок в Windows 11

Опубликовано 04 июня 2024, 16:01
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Как вернуть классический «Проводник» без вкладок в Windows 11Все очень просто
Многим пользователям Windows 11 полюбился классический «Проводник» из Windows 10.
Обновленная версия с вкладками и новым дизайном, в свою очередь, не всем пришлась по душе. К счастью, есть способ вернуть старый «Проводник» без необходимости отката до Windows 10.
Имеется сразу два простых метода. Первый — через панель управления:
- Нажмите Win + R, чтобы открыть окно «Выполнить».
- Введите Control и нажмите Enter.
- В панели управления нажмите стрелку вверх в адресной строке.
- Откроется классический «Проводник» без вкладок.
Через меню «Пуск»:
- Откройте меню «Пуск» и найдите «Служебные программы Windows».
- Запустите «Проводник».
- Откроется классический «Проводник» без вкладок.
Стоит отметить, что можно одновременно использовать как новый, так и старый «Проводник». Это удобно для сравнения или работы с несколькими папками одновременно.