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Компьютеры
Опубликовано 04 июня 2024, 16:01
1 мин.

Как вернуть классический «Проводник» без вкладок в Windows 11

Все очень просто
Многим пользователям Windows 11 полюбился классический «Проводник» из Windows 10.
Как вернуть классический «Проводник» без вкладок в Windows 11
© ZDNET

Обновленная версия с вкладками и новым дизайном, в свою очередь, не всем пришлась по душе. К счастью, есть способ вернуть старый «Проводник» без необходимости отката до Windows 10.

Имеется сразу два простых метода. Первый — через панель управления:

  1. Нажмите Win + R, чтобы открыть окно «Выполнить».
  2. Введите Control и нажмите Enter.
  3. В панели управления нажмите стрелку вверх в адресной строке.
  4. Откроется классический «Проводник» без вкладок.

Через меню «Пуск»:

  1. Откройте меню «Пуск» и найдите «Служебные программы Windows».
  2. Запустите «Проводник».
  3. Откроется классический «Проводник» без вкладок.

Стоит отметить, что можно одновременно использовать как новый, так и старый «Проводник». Это удобно для сравнения или работы с несколькими папками одновременно.

Источник:ITHome
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Windows 11
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#Microsoft