Какие ещё российские компании хакеры атакуют, кроме государственных

Именно высокий уровнеь кибербезопасности в крупных технологичных компаниях обуславливает тот факт, что хакеры, кроме них и государственных ведомств начали атаковатьт ещё и малый и средний бизнес. При этом никаких новых средств или методов злоумышленники предложить не могут.

«Если говорить про малый и средний бизнес, то в первую очередь под угрозой атак находятся производственные предприятия, туроператоры, сфера обслуживания, включая доставку, сети общественного питания и небольшие СМИ или информационные агентства. Традиционно в отличие от крупного высокотехнологичного бизнеса, где все процессы обеспечения кибербезопасности реализованы на высоком уровне, малый и средний бизнес существенно отстают по уровню технической готовности к сложным и целенаправленным атакам», — объяснил ситуауцию директор по специальным проектам Angara Security Александр Дворянский.