Какие компьютерные комплектующие подорожали, а какие подешевели за полгода

Какие компьютерные комплектующие подорожали, а какие подешевели за полгодаКартина, в целом, оптимистичная
Анализ цен на компьютерные комплектующие за последние полгода позволяет увидеть интересную картину.
Среди компонентов, которые подорожали, особо выделяется графическая карта RTX 4080. Ее цена с ноября 2022 года по май 2023 года упала с 111 000 до 109 000 рублей! Аналогичная тенденция наблюдается и у других видеокарт: RTX 3060 и GTX 1660S также демонстрируют падение стоимости.
|Товар
|Май
|Апрель
|Март
|Февраль
|Декабрь
|Ноябрь
|Core i3-10105F
|5500
|5500
|6000
|6000
|5500
|6000
|Intel H510 матплата
|6000
|6000
|6000
|6000
|5500
|5500
|16 ГБ ОЗУ DDR4-3200
|3000
|2500
|3500
|3000
|4000
|3500
|GTX 1660S
|22500
|22500
|25000
|22000
|21000
|23000
|БП 500 Вт
|3000
|3000
|3000
|3000
|2500
|2500
|Бюджетный корпус
|2000
|2000
|2000
|2500
|2000
|2000
|Бюджетный SSD 1 ТБ
|4500
|4500
|5500
|5000
|5000
|5500
|Ryzen 5 3600
|8500
|8000
|7000
|8500
|9500
|10000
|Core i3-12100F
|8500
|8000
|6000
|9000
|8500
|8500
|Матплата AMD B450
|8000
|7500
|9500
|7500
|7000
|7000
|Матплата Intel H610
|7000
|7500
|7500
|7500
|7000
|7500
|RTX 3060
|32500
|32500
|29500
|29500
|33000
|33000
|Ryzen 5 5600
|12000
|14500 (X)
|14500
|14500
|14500
|15000
|Core i5-12400F
|14500
|14500
|15000
|14500
|14500
|14000
|Матплата Intel B660
|12500
|12000
|13000
|14000
|11500
|12500
|Ryzen 7 7700X
|31000
|31500
|19500
|19500
|Core i5-13600KF
|29500
|29000
|27500
|RTX 3080
|67000
|65000
|67000
|RTX 3070
|52000
|52000
|52000
|52000
|50000
|Матплата Z690
|16000
|21500
|21500
|22000
|22000
|DDR5 32 ГБ
|13000
|17000
|16000
|16000
|17000
|19000
|SSD 2 ТБ
|16500
|18500
|19500
|26500
|RTX 4080
|109000
|110000
|105000
|105000
|111000
В сегменте процессоров удешевление заметно у Ryzen 5 3600, цена которого снизилась с 10 000 до 8500 рублей.
Цены снизилась на всю продукцию, которую производят на материковом Китае, а не только на Тайване. Это, в частности бюджетные материнские платы. Данный сегмент наводнили демпингующие малоизвестные китайские производители (Soyo, Maxsun, Colorful и т.д.), за счёт чего снизились цены и на привычные бренды (Asus, Gigabyte, MSI и др.). Цены снизились на 15-20%. Также это касается и SSD. Рынок покорили дешёвые китайские SSD на чипах YMTC — частично государственного производителя полупроводников из провинции Ухань.
Однако не все комплектующие потеряли в цене. Так, за полгода некоторые из них, наоборот, подорожали. В частности, стоимость RTX 3070 изменилась с 50 000 рублей в ноябре на 52 000 уже в мае. Та же ситуация и с процессором Intel Core i5-12400F — 14 500 рублей вместо прежних 14 000.