Компьютеры
10:14, 11 мая 2023
1 мин.

Какие компьютерные комплектующие подорожали, а какие подешевели за полгода

Картина, в целом, оптимистичная

Анализ цен на компьютерные комплектующие за последние полгода позволяет увидеть интересную картину.

Среди компонентов, которые подорожали, особо выделяется графическая карта RTX 4080. Ее цена с ноября 2022 года по май 2023 года упала с 111 000 до 109 000 рублей! Аналогичная тенденция наблюдается и у других видеокарт: RTX 3060 и GTX 1660S также демонстрируют падение стоимости.

ТоварМайАпрельМартФевральДекабрьНоябрь
Core i3-10105F550055006000600055006000
Intel H510 матплата600060006000600055005500
16 ГБ ОЗУ DDR4-3200300025003500300040003500
GTX 1660S225002250025000220002100023000
БП 500 Вт300030003000300025002500
Бюджетный корпус200020002000250020002000
Бюджетный SSD 1 ТБ450045005500500050005500
Ryzen 5 36008500800070008500950010000
Core i3-12100F850080006000900085008500
Матплата AMD B450800075009500750070007000
Матплата Intel H610700075007500750070007500
RTX 3060325003250029500295003300033000
Ryzen 5 56001200014500 (X)14500145001450015000
Core i5-12400F145001450015000145001450014000
Матплата Intel B660125001200013000140001150012500
Ryzen 7 7700X31000315001950019500
Core i5-13600KF295002900027500
RTX 3080670006500067000
RTX 30705200052000520005200050000
Матплата Z6901600021500215002200022000
DDR5 32 ГБ130001700016000160001700019000
SSD 2 ТБ16500185001950026500
RTX 4080109000110000105000105000111000

В сегменте процессоров удешевление заметно у Ryzen 5 3600, цена которого снизилась с 10 000 до 8500 рублей.

Цены снизилась на всю продукцию, которую производят на материковом Китае, а не только на Тайване. Это, в частности бюджетные материнские платы. Данный сегмент наводнили демпингующие малоизвестные китайские производители (Soyo, Maxsun, Colorful и т.д.), за счёт чего снизились цены и на привычные бренды (Asus, Gigabyte, MSI и др.). Цены снизились на 15-20%. Также это касается и SSD. Рынок покорили дешёвые китайские SSD на чипах YMTC — частично государственного производителя полупроводников из провинции Ухань.

Евгений Харитонов
Главный редактор Ferra.ru

Однако не все комплектующие потеряли в цене. Так, за полгода некоторые из них, наоборот, подорожали. В частности, стоимость RTX 3070 изменилась с 50 000 рублей в ноябре на 52 000 уже в мае. Та же ситуация и с процессором Intel Core i5-12400F — 14 500 рублей вместо прежних 14 000.

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