Какие компьютеры Apple выпустит в ближайшие два года

По данным инсайдеров, 8 марта купертиновцы представят новый Mac mini и новый дисплей, который будет стоить дешевле Pro Display XDR. В целом, господин Куо не отрицает этого, но и не подтверждает — он лишь сообщает, что случится это в 2022 году. При этом Mac Pro и iMac Pro, по его словам, будут представлены лишь в 2023 году.

Стоит отметить, что новому Mac mini приписывают обновлённый дизайн, а также более тонкий корпус и M1 Pro или M1 Max в качестве основы. Есть даже версия, что в новом миниатюрном компьютере Apple дебютирует новый чип — Apple M2.