Лучшие вентиляторы охлаждения для новых процессоров Intel и AMD

Лучшие вентиляторы охлаждения для новых процессоров Intel и AMDЕсть из чего выбирать
На YouTube-канале Hardware Canucks появилось видео, в котором автор решил выяснить, какой же процессорный кулер является лучшим в случае новинок от Intel и AMD.
Фото: TechNewsToday
Судя по нему, модель Noctua NH-D15 оказалась лучшим вариантом для тех, кто не идёт на компромиссы и выбирает лучший вариант.
В то же время автор ролика не рекомендует приобретать его. По его словам, модель крайне дорогая. Да и уже совсем скоро ожидается выход нового поколения Noctua NH-D15, цена которого будет аналогичной.
При этом Hardware Canucks заявил, что Thermalight Peerless Assassin — это лучший кулер, доступный в настоящее время на рынке. Он может похвастаться идеальным соотношением цена/производительность.
DeepCool AK620 также входит в тройку лучших кулеров и известен своей впечатляющей эффективностью охлаждения и стильным внешним видом.
Автор отметил, что современные процессоры Intel и AMD не считаются горячими. А это значит, что любой из упомянутых кулеров должен эффективно охлаждать их.