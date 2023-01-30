Лучшие вентиляторы охлаждения для новых процессоров Intel и AMD

Судя по нему, модель Noctua NH-D15 оказалась лучшим вариантом для тех, кто не идёт на компромиссы и выбирает лучший вариант.

В то же время автор ролика не рекомендует приобретать его. По его словам, модель крайне дорогая. Да и уже совсем скоро ожидается выход нового поколения Noctua NH-D15, цена которого будет аналогичной.

При этом Hardware Canucks заявил, что Thermalight Peerless Assassin — это лучший кулер, доступный в настоящее время на рынке. Он может похвастаться идеальным соотношением цена/производительность.