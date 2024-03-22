Какие модели линейки NVIDIA RTX 50XX получат новейшую память GDDR7

Опубликовано 22 марта 2024, 08:19
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Какие модели линейки NVIDIA RTX 50XX получат новейшую память GDDR7Всего их три
NVIDIA готовит апгрейд: три топовые модели линейки RTX 50XX (Blackwell) будут оснащены новейшей памятью GDDR7.
Это касается RTX 5090 (GB202), RTX 5080 (GB203) и RTX 5070 (GB204) – наследников RTX с 4070 по 4090 модели.
Остальные модели, включая RTX 5060 Ti и ниже, будут довольствоваться GDDR6 или GDDR6X.
GDDR7 обеспечит RTX 50XX флагманский уровень производительности. Памятьна работает на скорости 28 Гбит/сек (доступны чипы и до 40 Гбит/сек!), что почти втрое быстрее GDDR6X, используемой в RTX 40.
Новые GPU будут производиться на 4-нм техпроцессе TSMC, что обещает еще больше мощности и энергоэффективности.
Что это значит для нас?
- RTX 50XX будет монстром производительности.
- RTX 5070 станет доступнее, чем RTX 4080.
- GDDR7 станет новым стандартом для топовых видеокарт.