Какие модели линейки NVIDIA RTX 50XX получат новейшую память GDDR7

Это касается RTX 5090 (GB202), RTX 5080 (GB203) и RTX 5070 (GB204) – наследников RTX с 4070 по 4090 модели.

Остальные модели, включая RTX 5060 Ti и ниже, будут довольствоваться GDDR6 или GDDR6X.

GDDR7 обеспечит RTX 50XX флагманский уровень производительности. Памятьна работает на скорости 28 Гбит/сек (доступны чипы и до 40 Гбит/сек!), что почти втрое быстрее GDDR6X, используемой в RTX 40.

Новые GPU будут производиться на 4-нм техпроцессе TSMC, что обещает еще больше мощности и энергоэффективности.

Что это значит для нас?