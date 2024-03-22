Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Компьютеры
Опубликовано 22 марта 2024, 08:19
1 мин.

Какие модели линейки NVIDIA RTX 50XX получат новейшую память GDDR7

Всего их три
NVIDIA готовит апгрейд: три топовые модели линейки RTX 50XX (Blackwell) будут оснащены новейшей памятью GDDR7.

Это касается RTX 5090 (GB202), RTX 5080 (GB203) и RTX 5070 (GB204) – наследников RTX с 4070 по 4090 модели.

Остальные модели, включая RTX 5060 Ti и ниже, будут довольствоваться GDDR6 или GDDR6X.

GDDR7 обеспечит RTX 50XX флагманский уровень производительности. Памятьна работает на скорости 28 Гбит/сек (доступны чипы и до 40 Гбит/сек!), что почти втрое быстрее GDDR6X, используемой в RTX 40.

Новые GPU будут производиться на 4-нм техпроцессе TSMC, что обещает еще больше мощности и энергоэффективности.

Что это значит для нас?

  • RTX 50XX будет монстром производительности.
  • RTX 5070 станет доступнее, чем RTX 4080.
  • GDDR7 станет новым стандартом для топовых видеокарт.
Источник:PlayGround.ru
Автор:Булат Кармак
Теги:
#NVIDIA
,
#видеокарта