Какие модели NVIDIA RTX 40XX устареют слишком быстро из-за недостатка видеопамяти

Обе из них оснащены 12 ГБ видеопамяти и это, по мнению специалистов, может стать их проклятьем в ближайшем будущем. По словам блогеров, уже сейчас 12 ГБ могут быть недостаточными для некоторых игр, таких как The Last of Us Part I, Hogwarts Legacy и Forspoken.

Некоторым современным играм требуется до 16 ГБ видеопамяти для комфортной игры на высоких настройках в 2K и 4K.

Ещё хуже дела обстоят у предшествующих моделей — RTX 3070 и 3070 Ti. В них установлено и вовсе 8 ГБ, которые сейчас сложно назвать достаточными.

Возвращаясь к моделям RTX 4070 и 4070 Ti, специалисты отметили, что уже через год владельцы данных карт могут столкнуться с тем, что им придётся довольствоваться лишь 1080p и не самыми высокими настройками. В результате линейка RTX 4070 устареет гораздо быстрее своих предшественников.