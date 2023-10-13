Какие нововведения принесла свежее крупное обновление Windows 11

Какие нововведения принесла свежее крупное обновление Windows 11Есть также и исправления прошлых ошибок
Microsoft выпустила обновление KB5031455 для Windows 11, поднимая версию системы до Build 22621.2500.
На данный момент апдейт доступен лишь участникам программы Insider. Но он уже принёс ряд значимых изменений и улучшений:
Оптимизация поиска: В поисковой строке теперь появился элемент выделения, который при нажатии перенаправляет пользователя на Bing.com, где отображаются актуальные темы дня.
Локализация: Названия некоторых стран и валют были скорректированы. Например, название «Republic of Turkey» теперь звучит как «Republic of Türkiye», а валюта Хорватии изменилась с куны на евро.
Исправление ошибок: Устранены проблемы, связанные с fontdrvhost.exe, ctfmon.exe и TextInputHost.exe.
Также были решены проблемы с работой сенсорных экранов при использовании нескольких мониторов и ошибки, завязанные на Dynamic Lighting и Windows Mixed Reality.