Какие нововведения принесла свежее крупное обновление Windows 11

На данный момент апдейт доступен лишь участникам программы Insider. Но он уже принёс ряд значимых изменений и улучшений:

Оптимизация поиска: В поисковой строке теперь появился элемент выделения, который при нажатии перенаправляет пользователя на Bing.com, где отображаются актуальные темы дня.

Локализация: Названия некоторых стран и валют были скорректированы. Например, название «Republic of Turkey» теперь звучит как «Republic of Türkiye», а валюта Хорватии изменилась с куны на евро.

Исправление ошибок: Устранены проблемы, связанные с fontdrvhost.exe, ctfmon.exe и TextInputHost.exe.

Также были решены проблемы с работой сенсорных экранов при использовании нескольких мониторов и ошибки, завязанные на Dynamic Lighting и Windows Mixed Reality.