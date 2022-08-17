Какие нововведения принесёт крупное обновление Windows 11, выходящее уже в сентябре

Но что же такого ждёт нас со свежим апдейтом? Судя по тому, как проходило его тестирование, обновление будет включать в себя немало нововведений. Например, папки приложений в меню «Пуск».

Также пользователи получат новые сенсорные жесты и анимации. Вместе с тем новая версия Windows 11 будет поддерживать функцию Live Captions, с помощью которой субтитры к аудио будут создаваться автоматически.

Ещё одно крупное изменение достанется «Диспетчеру задач». В нём появится новый тёмный режим и гораздо более удобное расположение элементов, включая новую панель команд и режим эффективности для ограничения потребления ресурсов приложениями.

Не менее интересным является и появление вкладок в «Проводнике». Правда, их придётся подождать чуть дольше — они появятся немного позже 20 сентября.