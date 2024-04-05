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Компьютеры
Опубликовано 05 апреля 2024, 07:19
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Какие новые функции в «Проводнике» ждут нас с обновлением Windows 11 24H2

Их будет немало
Хотя «Проводник» в Windows 11 не был радушно встречен при запуске, Microsoft постепенно улучшает его.
Какие новые функции в «Проводнике» ждут нас с обновлением Windows 11 24H2
© Windows Latest

Так, обновление 24H2 принесет еще больше полезных изменений.

Метки в контекстном меню: теперь значки для копирования, вставки и других действий в контекстном меню дополнены понятными метками, что упрощает их использование.

Какие новые функции в «Проводнике» ждут нас с обновлением Windows 11 24H2
© Windows Latest

Copilot в «Проводнике»: выберите файл и отправьте его в Copilot, чтобы получить доступ к функциям продолжения, объяснения и другим контекстным действиям. Например, для изображений будут доступны варианты редактирования.

Пакетное изменение конфликтов при извлечении: при извлечении архива вы сможете выбрать, как поступить со всеми файлами, имеющими одинаковые имена.

Редактирование метаданных PNG: теперь можно редактировать метаданные PNG-файлов, добавляя теги, рейтинги, названия и другие сведения.

Создание TAR- и 7z-архивов: Windows 11 24H2 позволяет не только распаковывать, но и создавать архивы в форматах TAR и 7z.

И это еще не все! Microsoft также планирует добавить поддержку перетаскивания в адресную строку «Проводника» в одном из будущих обновлений.

Источник:Windows Latest
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Windows 11
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#Microsoft