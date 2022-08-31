Какие новые китайские марки смартфонов и ноутбуков стоит покупать

Например, в сегменте игровых компьютеров и ноутбуков таковым является Machenike. В свою очередь из смартфонных брендов можно отметить появление Infinix, Tecno и iTel.

О том, что гаджеты от подобных производителей могут быть вполне отличным вариантом, высказался целый экспертов. Например, ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что на сегодняшний день китайская продукция второго эшелона не уступает в качестве американским, корейским и топовым китайским вендорам.

При этом такого же мнения специалисты придерживаются и относительно ноутбуков и компьютеров.