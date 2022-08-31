Какие новые китайские марки смартфонов и ноутбуков стоит покупать

Какие новые китайские марки смартфонов и ноутбуков стоит покупатьА ведь многие о них раньше даже не слышали
Например, в сегменте игровых компьютеров и ноутбуков таковым является Machenike. В свою очередь из смартфонных брендов можно отметить появление Infinix, Tecno и iTel.
О том, что гаджеты от подобных производителей могут быть вполне отличным вариантом, высказался целый экспертов. Например, ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что на сегодняшний день китайская продукция второго эшелона не уступает в качестве американским, корейским и топовым китайским вендорам.
При этом такого же мнения специалисты придерживаются и относительно ноутбуков и компьютеров.
Некоторые ноутбуки брендов Machenike, Thunderobot и Maibenben полностью идентичны по расположению компонентов на материнской плате, сочетаниям процессоров с видеокартой (включая их точную настройку), расположению и скоростным характеристикам разъёмов и т.д. Такое происходит не всегда, но довольно часто. И это хорошо, потому что почти все эти решения испытаны производителями, которые приобретали решения Clevo раньше, а все «детские болезни», как правило, устранены.