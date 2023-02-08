Какие процессоры Intel перестанет выпускать в 2024 году

Какие процессоры Intel перестанет выпускать в 2024 годуПредставлен список
В 2024 году Intel перестанет выпускать процессоры Core i9, Core i7 и Core i5 одиннадцатого поколения. Компания Intel начала рассылать клиентам уведомления о запуске программы по сворачиванию поставок процессоров поколения Rocket Lake. Сообщается, что эти чипы уже не пользуются популярностью и должны быть выведены из линейки актуальных продуктов Intel.
Фото: Pcgamer.com
Будут прекращены поставки процессоров Core i9, Core i7 и Core i5 одиннадцатого поколения, представленных в начале 2021 года и производимых по 14-нм технологии. Вместе с ними компания завершит поставки чипсетов серии 400 и 500. А также процессоров Xeon W-13xx для рабочих станций.
Вот полный список:
Заказ указанной продукции будет открыт до 25 августа 2023 года, а с 23 февраля 2024 поставки будут завершены полностью. Кроме того, среди настольных чипсетов Intel свернёт продажу наборов логики Z590, W580, H570, B560, Q570 и H510. Они будут доступны до 30 июня 2023 года.