Какие процессоры Intel перестанет выпускать в 2024 году

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В 2024 году Intel перестанет выпускать процессоры Core i9, Core i7 и Core i5 одиннадцатого поколения. Компания Intel начала рассылать клиентам уведомления о запуске программы по сворачиванию поставок процессоров поколения Rocket Lake. Сообщается, что эти чипы уже не пользуются популярностью и должны быть выведены из линейки актуальных продуктов Intel.