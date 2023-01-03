Какие такие скидки? Intel, внезапно, подняла цены на свои процессоры

По подсчётам специалистов, повышение может составлять до 60 долларов для некоторых моделей процессоров. Всё это привело к забавной ситуации, когда более новые процессоры компании 13-го поколения, предлагающие больше ядер и более высокую производительность, на данный момент стоят дешевле, чем модели предыдущего поколения.

Правда, совсем скоро всё может измениться и здесь — специалисты прогнозируют, что в будущем цены на модели Raptor Lake также вырастут.

Напомним, что Intel объявила о планах по повышению цены на свои процессоры ещё в I квартале 2022 года. Затем она повторила это сообщение во время беседы о доходах в июне, после убытков в размере 500 млн долларов во втором квартале 2022-го.