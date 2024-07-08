Какие видеокарты лучше всего купить в июле 2024 года

На первом месте оказалась AMD Radeon RX 7600. Это оптимальный выбор для геймеров, которые планируют играть в 1080p и не хотят тратить кучу денег.

Альтернативой может стать GeForce RTX 4060. Она дороже, чем Radeon RX 7600, но и производительнее, особенно с включенной трассировкой лучей (RTX).

На третьей строке находится Radeon RX 6600, которая была лучшей бюджетной видеокартой AMD прошлого поколения. Она все еще очень хороша для 1080p-гейминга.

Intel ARC A750 заняла четвертую позицию как наиболее удачная видеокарта с невысоким ценником от Intel. Единственным недостатком остаются драйверы, которые еще нужно доработать.

GeForce RTX 3050 также попала в топ как лучший доступный 3D-ускоритель NVIDIA прошлого поколения. Она является отличным выбором для игр в 1080p.

Замыкает список старенькая GeForce GTX 1660 SUPER. Найти ее новую может быть проблематично, но она все еще остается хорошим вариантом для бюджетного гейминга.