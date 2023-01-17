Какие вирусы являются самыми опасными для российских компаний

Причём атаковать будут хакеры, взявшие у других группировок в аренду такое ПО. Судя по количеству атак с целью выкупа, хакеры атакуют часто и достигают целей.

«Прошлый год окончательно поставил точку в вопросе, атакуют ли шифровальщики российские компании. Количество атак с целью выкупа за расшифровку данных на бизнес в России в 2022 году увеличилось в три раза, а рекорд по сумме выкупа поставила группа OldGremlin, потребовав от жертвы 1 млрд руб.», — рассказали криминалисты Group-IB.