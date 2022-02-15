Какую банковскую информацию можно называть незнакомым людям

По словам эксперта, называть можно только номер карты, который расположен на её лицевой стороне, свои имя, отчество и первую букву фамилии. Остальная информация является конфиденциальной, потому что в случае, если она станет известна третьим лицам, любой человек сможет снять с карты деньги.

Поэтому ни в коем случае никому нельзя называть CVV-код, расположенный на оборотной стороне карты, коды и пароли из СМС. И если кто-то просит именно такую информацию, это повод положить трубку и позвонить на горячую линию банка, чтобы сообщить о подобных требованиях.

«Посторонним лицам можно называть только номер карты, своё имя, отчество, первую букву фамилии. Если собеседник интересуется другими данными, рекомендуется сразу повесить трубку и перезвонить на номер горячей линии банка (обычно он указан на обороте карты)», — сообщил Редин.