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Какую банковскую информацию можно называть незнакомым людям

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Управляющий партнёр юридической компании «Позиция права» Егор Редин рассказал, какие можно называть реквизиты банковской карты незнакомому человеку. Который представялется банковским работником.
Какую банковскую информацию можно называть незнакомым людям

По словам эксперта, называть можно только номер карты, который расположен на её лицевой стороне, свои имя, отчество и первую букву фамилии. Остальная информация является конфиденциальной, потому что в случае, если она станет известна третьим лицам, любой человек сможет снять с карты деньги.

Поэтому ни в коем случае никому нельзя называть CVV-код, расположенный на оборотной стороне карты, коды и пароли из СМС. И если кто-то просит именно такую информацию, это повод положить трубку и позвонить на горячую линию банка, чтобы сообщить о подобных требованиях.

«Посторонним лицам можно называть только номер карты, своё имя, отчество, первую букву фамилии. Если собеседник интересуется другими данными, рекомендуется сразу повесить трубку и перезвонить на номер горячей линии банка (обычно он указан на обороте карты)», — сообщил Редин.

Источник: Прайм
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