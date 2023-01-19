Касается едва ли не каждого: персональные данные 75% россиян оказались в Сети

16:10, 19 января 2023
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Касается едва ли не каждого: персональные данные 75% россиян оказались в СетиИли 85% трудоспособного населения России
Сервис DLBI представил отчёт исследования о количестве данных российских пользователей, украденных хакерами и слитых в Интернет.
Фото: Bmc.com
Как отметил глава DLBI Ашот Оганесян, в результате утечек в Сети оказались данные 75% россиян или 85% трудоспособного населения страны. Как отмечается, было подтверждено 140 утечек, в результате которых были слиты 109 млн номеров телефонов россиян и 99,8 млн адресов электронной почты.
Утечки происходили как из крупных сервисов вроде Яндекс.Еды, Delivery Club, «Гемотеста», так и небольших и малоизвестных компаний.