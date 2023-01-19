Касается едва ли не каждого: персональные данные 75% россиян оказались в Сети

Как отметил глава DLBI Ашот Оганесян, в результате утечек в Сети оказались данные 75% россиян или 85% трудоспособного населения страны. Как отмечается, было подтверждено 140 утечек, в результате которых были слиты 109 млн номеров телефонов россиян и 99,8 млн адресов электронной почты.

Утечки происходили как из крупных сервисов вроде Яндекс.Еды, Delivery Club, «Гемотеста», так и небольших и малоизвестных компаний.