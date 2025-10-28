Каждый четвёртый проданный в РФ монитор в 2025 г. — с разрешением 1440p

За первые девять месяцев 2025 года доля моделей с разрешением 2K (1440p) выросла до 24,5%, тогда как годом ранее она составляла лишь 15,4%.

Продажи 4K-мониторов также увеличились — с 3,8% до 7,8%. В итоге почти треть всех купленных устройств теперь имеют повышенное разрешение.

Рост популярности таких моделей эксперты связывают с обновлением домашних и офисных рабочих мест, развитием гейминга и расширением ассортимента мониторов с диагональю от 27 дюймов и частотой обновления 120 Гц и выше.

Всего с января по сентябрь в России было продано около 2,6 млн мониторов на сумму 45 млрд рублей, а средняя цена выросла до 17 300 рублей.

Лидерами рынка стали MSI (10%), Redmi, Xiaomi, LG, а также собственные бренды ритейлеров.