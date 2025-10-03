Keychron представила первую керамическую магнитную клавиатуру Q16 HE 8K

Разработчики делают ставку на необычный материал, который отличается прочностью, устойчивостью к износу и особой акустикой при наборе текста. Керамика придает устройству премиальный внешний вид и меняет саму тактильную отдачу.

Клавиатура выполнена в компактном 65%-формате, что позволяет сэкономить место на столе без отказа от основных клавиш. В основе — магнитные переключатели Lime с TMR-сенсорами, обеспечивающие более точное и быстрое срабатывание.