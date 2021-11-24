Хакер раскрыл способ взлома любой версии Windows

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Хакер раскрыл способ взлома любой версии WindowsСпособ опасен своей лёгкостью
Известный специалист по кибербезопасности, «белый» хакер, тестирующий безопасность компьютерных систем Абдельхамид Насери рассказал, как взломать любую версию Windows.
По его словам, для этого используется уязвимость нулевого дня, от которой Microsoft ещё не успела выпустить исправление. Уязвимость, о которой говорит специалист, — возможность с помощью серии несложных действий получить привилегии в системе, не имея прав администратора. С помощью способа, описанного хакером, можно взломать Wibdows 10, 11, Windows Server.
Microsoft отмечала, что выпустила в рамках ноябрьского обновления патч для исправления уязвимости, описанной Насери, но, по его словам, это не решило проблему. Также он отметил, что публично рассказал об этом способе из-за мизерных выплат Microsoft за найденные уязвимости.
Источник: Bleeping Computer