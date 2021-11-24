Хакер раскрыл способ взлома любой версии Windows

По его словам, для этого используется уязвимость нулевого дня, от которой Microsoft ещё не успела выпустить исправление. Уязвимость, о которой говорит специалист, — возможность с помощью серии несложных действий получить привилегии в системе, не имея прав администратора. С помощью способа, описанного хакером, можно взломать Wibdows 10, 11, Windows Server.

Microsoft отмечала, что выпустила в рамках ноябрьского обновления патч для исправления уязвимости, описанной Насери, но, по его словам, это не решило проблему. Также он отметил, что публично рассказал об этом способе из-за мизерных выплат Microsoft за найденные уязвимости.