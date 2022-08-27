Хакер создал кабель для взлома любой операционной системы

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Хакер создал кабель для взлома любой операционной системыКабель будет продаваться в разных вариантах
Хакер Майкл Гровер в ходе конференции Def Con представил «шпионский» кабель O.MG Elite для взлома операционных систем. Судя по всему, название кабеля основано на части псевдонима хакера — «MG».
Кабель оснащён программой-кейлоггером, Wi-Fi-модулем, питанием по USB и встроенным веб-сервером. Также изделие будет продаваться в разных вариантах — с Lightning, USB-A и USB-C. Это позволит взламывать компьютеры и смартфоны, работающие на любых мобильных и десктопных операционных системах — Windows, macOS, iOS и Android.
Стоить кабель будет $180. Продавать его Гровер намерен всем желающим.
Источник:Центральная служба новостей
Автор:Андрей КадуковТеги: