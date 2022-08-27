Хакер создал кабель для взлома любой операционной системы

Кабель оснащён программой-кейлоггером, Wi-Fi-модулем, питанием по USB и встроенным веб-сервером. Также изделие будет продаваться в разных вариантах — с Lightning, USB-A и USB-C. Это позволит взламывать компьютеры и смартфоны, работающие на любых мобильных и десктопных операционных системах — Windows, macOS, iOS и Android.

Стоить кабель будет $180. Продавать его Гровер намерен всем желающим.