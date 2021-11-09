Хакер требовал у Apple выкуп в $50 млн

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Хакер требовал у Apple выкуп в $50 млнИ получит срок в 115 лет
В Польше арестовали хакера Ярослава Васинского, которого власти США обвиняют в крупном мошенничестве. По сообщениям, он один из членов известной киберпреступной группировки REvil, неоднократно атаковавшей в США сайты государственных и коммерческих организаций.
Васинского арестовали вместе с его подельником Евгением Поляниным, которого впоследствии отпустили.
Васинского обвиняют в атаке весной текущего года на одного из поставщиков Apple компанию Quanta Computer, в результате чего хакеры выкрали засекреченные дизайн-концепты 14-дюймового MacBook Pro. После этого на сайте Revil было выложено требование $50 млн в качестве выкупа за возвращение данных. К тому же Васинского как участника этой группировки обвиняют в атаках на разработчика ПО компанию Kaseya.
Хакера экстрадируют в США, ему грозит 115 лет лишения свободы. При этом Полянину, которого отпустили непонятно по каким причинам, может грозить до 145 лет.
Источник: Macrumors