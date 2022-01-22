Хакер взломал украинский аналог «Госуслуг» и выставил на продажу данные 2 млн граждан

По совам хакера, на продажу выставлена такая чувствительная информация, как ФИО, дата рождения, пол, номер телефона, данные из ID-карт, ИНН, данные из гражданских и заграничных паспортов. За эту информацию злоумышленник желает получить $15 тысяч.

Данные граждан хакер предлагает в виде архива весом около 11 ГБ.