Хакер взломал украинский аналог «Госуслуг» и выставил на продажу данные 2 млн граждан

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Хакер взломал украинский аналог «Госуслуг» и выставил на продажу данные 2 млн гражданИ хочет за это $15 тысяч
Как стало известно из сообщений на хакерском форуме RaidForums, неизвестный киберпреступник взломал украинский аналог «Госуслуг» — портал государственных онлайн-услуг «Дія» — и выставил на продажу персональные данные 2,6 млн граждан.
По совам хакера, на продажу выставлена такая чувствительная информация, как ФИО, дата рождения, пол, номер телефона, данные из ID-карт, ИНН, данные из гражданских и заграничных паспортов. За эту информацию злоумышленник желает получить $15 тысяч.
Данные граждан хакер предлагает в виде архива весом около 11 ГБ.
Источник: Газета.ru