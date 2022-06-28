Хакеров день: в какой день недели злоумышленники атакуют российские компании

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Хакеров день: в какой день недели злоумышленники атакуют российские компанииВ выходные
Руководитель направления развития продуктов Crosstech Solutions Group Антон Чумаков рассказал, в какие дни недели хакеры атакуют российские компании и зачем поступают именно так.
Зачастую хакеры атакуют информационную инфраструктуру компаний в ночь с пятницы на субботу либо с субботы на воскресенье. Делается это для того, чтобы специалисты по безопасности не смогли своевременно выявить и остановить атаку.
Но прблема усугубляется ещё и тем, что предприятия малого и среднего бизнеса не имеют отдельных специалистов по безопасности. Эти должности, как правило, закрывают сотрудники по IT.
«В небольших компаниях до сих пор отсутствуют выделенные специалисты по информационной безопасности, и их функционал закрывается специалистами по IT. Вероятность остановить атаку, совершённую даже в рабочее время, в таких случаях очень невысока», — отметил эксперт.