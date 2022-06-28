Хакеров день: в какой день недели злоумышленники атакуют российские компании

Зачастую хакеры атакуют информационную инфраструктуру компаний в ночь с пятницы на субботу либо с субботы на воскресенье. Делается это для того, чтобы специалисты по безопасности не смогли своевременно выявить и остановить атаку.

Но прблема усугубляется ещё и тем, что предприятия малого и среднего бизнеса не имеют отдельных специалистов по безопасности. Эти должности, как правило, закрывают сотрудники по IT.

«В небольших компаниях до сих пор отсутствуют выделенные специалисты по информационной безопасности, и их функционал закрывается специалистами по IT. Вероятность остановить атаку, совершённую даже в рабочее время, в таких случаях очень невысока», — отметил эксперт.