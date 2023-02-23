Хакеры активизировались к 23 февраля. Теперь стоит готовиться к 8 марта

Хакеры активизировались к 23 февраля. Теперь стоит готовиться к 8 мартаНовые мошеннические сайты появляются быстро
Эксперт по визуализации данных Angara Security Виктория Варламова рассказала, что мошенники резко активизировались накануне Дня защитника Отечества и в сам праздник, а также их активность растёт в преддверии Международного женского дня.
Фото: Famagusta.news
На 35% выросло количество доменов, ведущих на тематические, но фишинговые сайты. Как отметила эксперт, в таких ссылках чаще всего встречаются слова «flowers» («цветы»), «love» («любовь») и podarok. Нередко упоминаются банки и онлайн-магазины вроде Wildberries, Eldorado, Ozon и другие.
Варламова рассказала, что Роскомнадзор и провайдеры заблокировали достаточно много фейковых сайтов, но их всё равно много, поэтому нередко с ними всё ещё можно столкнуться.
Как правило, все это – фишинговые ресурсы, предназначенные для хищения денежных средств и персональных данных или заражения устройств жертв вредоносным ПО.