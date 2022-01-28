Хакеры атаковали российские интернет-магазины

Это метод, объединяющий для атаки на инфраструктуру множество разрозненных устройств и создающий из них слаженную систему. В данном случае для атаки использовалось 160 тысяч устройств.

Также этот метод называется майнингом данных, при нём цель атаки — не IT-инфраструктура, а внутренняя информация. Опасность таких атак в том, что хакеры пытаются похитить сведения о сотрудниках и покупателях, данные кредитных карт и другие реквизиты, персональную информацию и т.п. Последствия — «грязный» конкурентный анализ и недобросовестная конкуренция.

«В 2021 году мы смогли обеспечить сохранность данных, за которые компания несёт ответственность. Но атаки с использованием ботнета могут нанести серьёзный ущерб бизнесу», — прокомментировал ситуацию замдиректора по информационной безопасности супермаркета «Лента» Дмитрий Гладченко.