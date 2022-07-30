Хакеры из российской RaHDit взломали сайт Национального университета обороны Украины

По словам хакера, их группа сделала это совместно с украинской группой Beregini, состоящей из женщин. «Кибервоины» взломали инфраструктуру главного военного ВУЗа Украины и скачали все расположенные на его серверах методички, учебные пособия, списки преподавателей, слушателей и выпускников за прошлые годы с указанием мест их распределения.

Вместо этих материалов на сайт были залиты «правильные» пособия с подробностями о действиях украинских властей на Донбассе, а также сообщение, что по окончании российской спецоперации Национальный университет обороны будет носить имя легендарного советского разведчика П.А. Судоплатова.