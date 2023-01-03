Хакеры извинились за атаку на детскую больницу и предложили бесплатный дешифратор

Как отмечается, SickKids была атакована одним из клиентов LockBit, предоставляющей услугу «ransomware-как-услуга» — сдачу в аренду вирусов-вымогателей. LockBit получает 20% от выкупа, который достаётся клиенту от его жертвы. Но у этих хакеров есть условие: не атаковать медицинские учреждения, из-за чего может произойти смерть человека, тем более ребёнка.

По сообщениям LockBit, они заблокировали клиента, скомпрометировавшего себя атакой на детскую больницу, и сейчас работают с внешними экспертами по безопасности, чтобы разобраться в сложившей ситуации. Также хакеры бесплатно предоставили SickKids дешифратор для разблокировки систем.

Хотя они сделали это только через две недели после атаки, когда больнице собственными силами удалось восстановить 60% инфраструктуры.