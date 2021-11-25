Хакеры могут взломать даже принтеры

Открытые порты позволяют подключаться к сетям сторонним пользователям. К примеру порт 9100/TCP может означать первый принтер в системе, и с него могут начать взлом остальных. Также эксперты отмечают, что с помощью такой оплошности сетевых администраторов, киберпреступники могут совершать DDoS-атаки любой сложности.

Также специалисты проанализировали сетевое пространство нескольких европейских стран и нашли IP-адреса, к которым можно подключиться удалённо и без разрешения. Были найдены тысячи устройств с открытым портом 9100: примерно 6 тысяч — в Великобритании и Франции, 13 тысяч в Германии и почти 10 тысяч — в России.