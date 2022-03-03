Хакеры начали атаковать сайты российских органов власти в «в сотни раз» чаще

Эксперт отметил, что атак стало не в разы, а в сотни раз больше, чем было раньше. Они более изощрённые и с «выдумкой». По словам Ляпунова, если раньше российские сайты атаковали отдельные группы хакеров, то сейчас речь идёт о тысячах «хактивистов».

«Превышение не просто в разы, а в сотни раз. То есть если раньше количество атак, которые проходили, достигало единиц - десятки в день, то сейчас это несколько сотен в день, они идут по всем фронтам. Сейчас уровень атак абсолютно скоординированный. Самый тяжёлый день у нас был в ночь с субботы на воскресенье, с 26 на 27 февраля, там, конечно, были массовые атаки, были атакованы все органы госвласти, это "Госуслуги", находящиеся под нашей защитой. Такого уровня атак не было никогда», - подчеркнул специалист.