Хакеры начали чаще атаковать учёных и военных

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Хакеры начали чаще атаковать учёных и военныхВ России количество атак за 2021 год увеличилось на 54%
Аналитическое агентство Check Point опубликовало результаты исследования, согласно которому с марта 2020 года по сентябрь 2021, количество кибератак в мире увеличилось на 40%. Непосредственно в России хакеры стали атаковать различные сферы на 54% больше по сравнению с прошлым годом.
Как пишет источник со ссылкой на результаты исследования Check Point, в течение 2021 года произошло 870 атак на одну организацию в мире, независимо от того, чем организация занимается. Это в два раза больше по сравнению с 2020 годом.
Как отмечается, инструментом, которым хакеры пользуются чаще всего, стали программы-вымогатели. По данным источника, более 8% организаций в мире подвергаются атакам с помощью именно этого ПО. На втором месте — банковские троянцы, ими были атакованы порядка 4,6% компаний, третье место заняли криптомайнеры — 4,2% атак.
Целевыми для хакеров стали такие сферы:
- на первом месте образование и исследовательская деятельность — 1468 атак в неделю, их количество увеличилось на 60% по сравнению с 2020 годом;
- вторыми для хакеров являются военные и правительственные организации — 1082 атаки, рост хакерской активности составил 40%;
- третья по атакам стала сфера здравоохранения — 752 атаки, в 2021 году количество угроз увеличилось на 55%.