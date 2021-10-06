Хакеры начали чаще атаковать учёных и военных

Как пишет источник со ссылкой на результаты исследования Check Point, в течение 2021 года произошло 870 атак на одну организацию в мире, независимо от того, чем организация занимается. Это в два раза больше по сравнению с 2020 годом.

Как отмечается, инструментом, которым хакеры пользуются чаще всего, стали программы-вымогатели. По данным источника, более 8% организаций в мире подвергаются атакам с помощью именно этого ПО. На втором месте — банковские троянцы, ими были атакованы порядка 4,6% компаний, третье место заняли криптомайнеры — 4,2% атак.

Целевыми для хакеров стали такие сферы: