Хакеры начали использовать DDoS-атаки для маскировки других методов

Хакеры начали использовать DDoS-атаки для маскировки других методовЧтобы «положить» целевые для них компании или выбрать данные
Российский разработчик решений защиты от DDoS-атак StormWall представил результаты исследования, в котором говорится, что на 35% выросло количество DDoS-атак, которые хакеры используют для маскировки других вредоносных методов.
Фото: Unsplash.com
Основной целью являются компании из сферы финтеха, торговли, игровой индустрии. Хакеры используют DDoS-атаки либо для вывода из строя IT-инфраструктуры, либо для взлома системы, чтобы получить несанкционированный доступ к данным пользователей или компаний.
Как отмечается, DDoS-атаки в таких случаях нужны хакерам для отвлечения внимания, чтобы проникнуть внутрь инфраструктуры или для вывода уже полученной информации.
Если у компаний нет соответствующей защиты, сотрудникам информационной безопасности приходится направлять все силы на защиту инфраструктуры от DDoS-атаки, при этом ослабляя защиту систем от других опасностей.