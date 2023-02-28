Хакеры начали использовать DDoS-атаки для маскировки других методов

Основной целью являются компании из сферы финтеха, торговли, игровой индустрии. Хакеры используют DDoS-атаки либо для вывода из строя IT-инфраструктуры, либо для взлома системы, чтобы получить несанкционированный доступ к данным пользователей или компаний.

Как отмечается, DDoS-атаки в таких случаях нужны хакерам для отвлечения внимания, чтобы проникнуть внутрь инфраструктуры или для вывода уже полученной информации.

Если у компаний нет соответствующей защиты, сотрудникам информационной безопасности приходится направлять все силы на защиту инфраструктуры от DDoS-атаки, при этом ослабляя защиту систем от других опасностей.