Хакеры начали по-новому атаковать российские банки и предприятия

23:34, 15 ноября 2022
1 мин.
Хакеры начали по-новому атаковать российские банки и предприятияОб этом предупредила Наталья Касперская
Президент ГК InfoWatch, председатель правления АРПП «Отечественный софт» Наталья Касперская рассказала, что хакеры начали пользоваться новыми типами кибератак.
Если ранее злоумышленники свои ресурсы направляли на хищение денег, то сейчас их цель — инфраструктура. По сути, на данный момент это новая стратегия киберпреступников.
Наталья Касперская подчеркнула, что лучше всех сейчас защищены банки. Но важностью обеспечения должной информационной безопасности должны озаботиться и предприятия. При этом важно обеспечить снижение проникаемости систем через интернет.
«Тренд на хищения отходит. То, что это было долгое время в прицеле хакеров, привело к тому, что банки защищены лучше всех», — отметила Касперская.
Источник фото:Reuters.com
Источник:Прайм
Автор:Андрей КадуковТеги: