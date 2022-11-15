Хакеры начали по-новому атаковать российские банки и предприятия

Если ранее злоумышленники свои ресурсы направляли на хищение денег, то сейчас их цель — инфраструктура. По сути, на данный момент это новая стратегия киберпреступников.

Наталья Касперская подчеркнула, что лучше всех сейчас защищены банки. Но важностью обеспечения должной информационной безопасности должны озаботиться и предприятия. При этом важно обеспечить снижение проникаемости систем через интернет.

«Тренд на хищения отходит. То, что это было долгое время в прицеле хакеров, привело к тому, что банки защищены лучше всех», — отметила Касперская.