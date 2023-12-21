Хакеры начали «прикручивать» вирусы к легальному ПО для удалённого доступа

02:15, 21 декабря 2023
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Хакеры начали «прикручивать» вирусы к легальному ПО для удалённого доступаИсточник вируса — реклама в Google
Хакеры, предположительно из группировки а TA577, начали распространять в интернете зловред для новой кампании, который уже использовался для подмены пользователей в диалогах и рассылки вредоносного спама.
© Ferra.ru
Тогда бот назывался QakBot, теперь его название PikaBot. Вирус состоит из загрузчика, который может внедрять в скомпрометированные системы другие зловреды, а может и сам выступать в качестве бэкдора за счёт основного модуля.
Хакеры нацелены на пользователей, ищущих легальное ПО, в частности, для удалённого рабочего стола. Часто пишут о «привязке» PikaBot к популярному софту для удалённого доступа AnyDesk. Источником распространения является реклам в Google, нацеленная как раз на таких пользователей.
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