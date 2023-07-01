Хакеры начали продавать доступ к компаниям через свой интернет-магазин

00:19, 01 июля 2023
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Хакеры начали продавать доступ к компаниям через свой интернет-магазинСозданный на базе сети Tor
Эксперты по безопасности из компании Group-IB предупредили о появлении «брокеров начального доступа» (IAB). Это кибергруппировка Br0k3r, создавшая свой интернет-магазин на базе приватной сиcтемы Tor.
Хакеры из Br0k3r зарегистрировались на одном из форумов в даркнете 17 июня. Группировка продаёт доступы для взлома 47 сетей по всему миру. Причём четыре подобных доступа уже проданы, в том числе доступ с последующим взломом западной энергетической компании с доходом в $370 млн.
Как отмечают эксперты, Br0k3r — одни из первых, «кто начал проводить продажи частного доступа через собственный сайт». Покупатели у Br0k3r тоже хакеры, которым такие доступны нужны для взлома компаний и заражения инфраструктуры шпионами или вымогателями.
Источник:Cybernews
Автор:Андрей КадуковТеги:
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