Хакеры начали продавать доступ к компаниям через свой интернет-магазин

Хакеры из Br0k3r зарегистрировались на одном из форумов в даркнете 17 июня. Группировка продаёт доступы для взлома 47 сетей по всему миру. Причём четыре подобных доступа уже проданы, в том числе доступ с последующим взломом западной энергетической компании с доходом в $370 млн.

Как отмечают эксперты, Br0k3r — одни из первых, «кто начал проводить продажи частного доступа через собственный сайт». Покупатели у Br0k3r тоже хакеры, которым такие доступны нужны для взлома компаний и заражения инфраструктуры шпионами или вымогателями.