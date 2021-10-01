Хакеры начали рассылать россиянам вирусы-вымогатели от имени налоговиков

Как отмечает источник, все атаки были фишинговыми, приходили на почты потенциальных жертв под именем ФНС с формулировками вроде: «Исх: № (здесь указывался произвольный номер). От: ФНС России (Запрос документов)». При открытии такого письма пользователь незаметно для себя устанавливает ПО для удалённого управления, благодаря которому преступники получают полный контроль над компьютером жертвы. Причём хакеры изменили тактику: они рассылают не вредоносные, а вполне «мирные» программы, которые спокойно проходят проверку антивирусными системами.

По информации источника, фишинг снова становится всё более востребованным способом киберпреступников для кражи данных пользователей. Число таких атак в течение 2020 года увеличилось на 118%.

И если пользователь всё-таки открыл подозрительное письмо или заметил, что с его компьютером происходит что-то неладное, «Лаборатория Касперского» предлагает действовать следующим образом:

загрузить и установить антивирусный сканер;

отключиться от интернета;

перезагрузить компьютер в безопасном режиме;

удалить все временные файлы;

запустить сканирование на вирусы;

удалить вирус или поместить его в карантин;

перезагрузить компьютер;

поменять все пароли;