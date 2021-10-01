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Хакеры начали рассылать россиянам вирусы-вымогатели от имени налоговиков

Это одна из самых массированных атак за последнее время
В России в ночь на 30 сентября было зафиксировано порядка 11 тысяч попыток запуска хакерского ПО из фишинговых писем, приходящих под именем государственного финансового регулятора Федеральной налоговой службы. Специалисты «Лаборатории Касперского» и ещё нескольких ведущих компаний в сфере кибербезопасности отметили небывалую массовость этих атак по сравнению с предыдущими.
Хакеры начали рассылать россиянам вирусы-вымогатели от имени налоговиков

Как отмечает источник, все атаки были фишинговыми, приходили на почты потенциальных жертв под именем ФНС с формулировками вроде: «Исх: № (здесь указывался произвольный номер). От: ФНС России (Запрос документов)». При открытии такого письма пользователь незаметно для себя устанавливает ПО для удалённого управления, благодаря которому преступники получают полный контроль над компьютером жертвы. Причём хакеры изменили тактику: они рассылают не вредоносные, а вполне «мирные» программы, которые спокойно проходят проверку антивирусными системами.

По информации источника, фишинг снова становится всё более востребованным способом киберпреступников для кражи данных пользователей. Число таких атак в течение 2020 года увеличилось на 118%.

И если пользователь всё-таки открыл подозрительное письмо или заметил, что с его компьютером происходит что-то неладное, «Лаборатория Касперского» предлагает действовать следующим образом:

  • загрузить и установить антивирусный сканер;
  • отключиться от интернета;
  • перезагрузить компьютер в безопасном режиме;
  • удалить все временные файлы;
  • запустить сканирование на вирусы;
  • удалить вирус или поместить его в карантин;
  • перезагрузить компьютер;
  • поменять все пароли;
  • обновить ваше ПО, браузер и операционную систему.