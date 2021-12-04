Хакеры начали рассылать вирусы под видом Viber и Battlefield

Компьютеры
Сегодня в 16:13
1 мин.
Хакеры начали рассылать вирусы под видом Viber и BattlefieldИ воровать информацию с компьютеров
Эксперты компании Cisco Talos рассказали о новых видах хакерских атак, к которым причастна киберпреступная группировка Magnat. Хакеры предлагают пользователям, ищущим популярные программы в интернете, вредоносные ссылки, которые ведут на сайты с фейковыми установщиками искомого софта.
В итоге пользователь получает бэкдор RedLine Stealer — программу, позволяющую получить удалённый доступ к устройству без разрешения или ведома пользователя. Такая программа предлагается под видом установщиков игры Battlefield, плеера NoxPlayer и мессенджеров Viber и WeChat.
Также пользователь получает встраиваемое в браузер расширение MagnatExtension, которое действует под видом аддона Safe browsing от Google, а на самом деле записывает нажатия клавиш и снимает скриншоты всех действий. В это время бэкдор работает в фоновом режиме и отправляет всю информацию на сервер хакеров. Целью атак является информация из учётных записей пользователей.
Источник: Anti-Malware