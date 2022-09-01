Хакеры начали рассылать вирусы, прикрываясь фото с телескопа «Джеймс Уэбб»

Пользуясь популярностью космической тематики, хакеры рассылают увлечённым пользователям документ «Geos-Rates.docx», в котором размещено фото со скоплением галактик. При открытии адресат любуется увиденным и не замечает, что в систему загружается вредоносный файл — зашифрованный Base64, превращающийся в 64-битный исполняемый файл.

При установке в систему загружается обфусцированный VBS-макрос. Всё это обуславливает успешную фишинговую атаку, рассчитанную на кражу пользовательских данных в долгосрочной перспективе.