Хакеры начали разрабатывать вирус специально под чип М1, на котором работают компьютеры Apple

Хакеры начали разрабатывать вирус специально под чип М1, на котором работают компьютеры AppleНо пока код не работает
Кибергруппировка LockBit, известная созданием мощных вирусов-шифровальщиков, начала разработку вредоносного кода под чипы М1, на которых работают компьютеры Apple.
В отношении операционных систем вирусы разработаны под Windows и Linux, а также FreeBSD, серверы VMware ESXi и другие системы на базе процессоров ARM, MIPS и SPARCон. А теперь вирусы потенциально могут атаковать macOS. Причём для Apple вирусы готовятся и для воздействия на чипы М1, и на более старые PowerPC.
Как отмечается, LockBit — первая крупная кибергруппировка, которая всерьёз занялась ПО для атак на macOS.
При этом все шифровальщики для компьютеров Apple пока ещё не работоспособны, в них отсутствуют некоторые функциональные компоненты, позволяющие использовать машины правильно.