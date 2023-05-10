Хакеры начали разрабатывать вирус специально под чип М1, на котором работают компьютеры Apple

В отношении операционных систем вирусы разработаны под Windows и Linux, а также FreeBSD, серверы VMware ESXi и другие системы на базе процессоров ARM, MIPS и SPARCон. А теперь вирусы потенциально могут атаковать macOS. Причём для Apple вирусы готовятся и для воздействия на чипы М1, и на более старые PowerPC.

Как отмечается, LockBit — первая крупная кибергруппировка, которая всерьёз занялась ПО для атак на macOS.

При этом все шифровальщики для компьютеров Apple пока ещё не работоспособны, в них отсутствуют некоторые функциональные компоненты, позволяющие использовать машины правильно.