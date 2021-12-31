Хакеры начали внедрять вирусы на заброшенные сайты начала 2000-х

Это отличительная черта вредоносной активности: если легитимные компании готовят серии сайтов, они набирают активность постепенно, а хакерские резко. Злоумышленники регистрируют свои ресурсы для получения чистой репутации к моменту атаки, чтобы обмануть защитные фильтры.

Признаками таких сайтов являются внезапный и резкий взлёт трафика, малый объём текстов, которые в основном не имеют какой-либо конкретной цели, на них отсутствуют данные заявителя в базе WHOIS и многие другие факторы.

В общей сложности оказалось, что 22,27% старых сайтов либо вредоносные, подозрительные либо небезопасные для работы.