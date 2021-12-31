Хакеры начали внедрять вирусы на заброшенные сайты начала 2000-х

Компьютеры
Сегодня в 19:53
1 мин.
Хакеры начали внедрять вирусы на заброшенные сайты начала 2000-хИ успешно с них атакуют
Специалисты по кибербезопасности обнаружили, что во время мощных и успешных атак хакеры выводят данные целевых систем на поддомены. Активными резко становятся сайты, зарегистрированные давно, или просто старые ресурсы времён 2000-х.
Это отличительная черта вредоносной активности: если легитимные компании готовят серии сайтов, они набирают активность постепенно, а хакерские резко. Злоумышленники регистрируют свои ресурсы для получения чистой репутации к моменту атаки, чтобы обмануть защитные фильтры.
Признаками таких сайтов являются внезапный и резкий взлёт трафика, малый объём текстов, которые в основном не имеют какой-либо конкретной цели, на них отсутствуют данные заявителя в базе WHOIS и многие другие факторы.
В общей сложности оказалось, что 22,27% старых сайтов либо вредоносные, подозрительные либо небезопасные для работы.
Источник: Anti-Malware