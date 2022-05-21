Хакеры начали воровать пароли с компьютеров частных предпринимателей в России

Атаки проводятся с помощью вирусов-троянцев, ещё их называют стилерами. Эти вирусы крадут пароли, другие данные учётных записей. Кроме того, троянцы могут считывать кэш браузера и файлы cookie, а также получать доступ к сохранённым данным банковских карт и криптокошельков. Как правило, стилеры распространяются хакерами через электронную почту, в письмах с соответствующими вложениями.

При более сложных атаках подобные зловреды проникают в систему через ботнеты, которые получают команду загрузить и привести в действие вирус, либо в ходе установки ПО из неофициальных источников.

Нередко системы в корпоративных предприятиях являются лёгкой добычей для хакеров, потому что ради удобства пароли от критически важных сервисов и данных сохранены в браузерах. Вирусы могут даже взламывать программы для двухфакторной аутентификации, которые создают одноразовые пароли. А защитные механизмы браузеров для вирусов не являются препятствием в принципе.

Отмечается, что в России с января по апрель 2022 года по сравнению с этим же периодом 2021 года, число хакерских атак на малый и средний бизнес в среднем выросла в 1,5 раза.