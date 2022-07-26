Хакеры начали всё чаще атаковать россиян

По информации, во втором квартале общее число кибератак перевалило за отметку в 236 тысяч, это на 31% больше, чем в первом квартале. Самое большое количество атак проводится с использованием вредоносных программ, общая доля — 32%. В начале года количество таких атак составляло 25%.

Чуть менее по количеству, но не меньше по критичности и опасности пришлось на атаки с использованием уязвимостей в программном обеспечении, используемом российскими компаниями — 15% во втором квартале против 9% в первом.

Также выросло число веб-атак — 12%, такие инциденты выросли на 2%. Но здесь дело не столько в количестве веб-атак, сколько в их изменившемся качестве. В первом картале их всего было 77%, во втором — 95%. Веб-атаки определили число киберинцидентов, которые эксперты оценивают как критические. Отмечается, что их количество выросло втрое, до 11%.