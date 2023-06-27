Хакеры начали всё чаще атаковать устройства на Linux

В качестве уязвимости хакеры используют слабые пароли и стандартные учётные записи, без дополнительных способов авторизации. Поэтому для взлома сетевых устройств Linux киберпреступники используют брутфорс — подбор паролей.

Целью атак в основном является установка бэкдора — тайного получения доступа к критической информации. После получения удалённого доступа скомпрометированное устройство используется для майнинга, фишинга, теневых финансовых операций или других кибератак.

Эксперты Microsoft посоветовали устанавливать только сложные пароли, использовать многоступенчатые способы авторизации и регулярно обновлять ПО.