Хакеры начали всё чаще атаковать устройства на Linux

Хакеры начали всё чаще атаковать устройства на LinuxДля установки удалённого доступа
Специалисты по безопасности Microsoft предупредили об учащении кибератак на сетевые устройства Linux. Ранее такие атаки не были редкостью, но сейчас их количество многократно выросло и они стали более масштабными.
В качестве уязвимости хакеры используют слабые пароли и стандартные учётные записи, без дополнительных способов авторизации. Поэтому для взлома сетевых устройств Linux киберпреступники используют брутфорс — подбор паролей.
Целью атак в основном является установка бэкдора — тайного получения доступа к критической информации. После получения удалённого доступа скомпрометированное устройство используется для майнинга, фишинга, теневых финансовых операций или других кибератак.
Эксперты Microsoft посоветовали устанавливать только сложные пароли, использовать многоступенчатые способы авторизации и регулярно обновлять ПО.