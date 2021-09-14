Хакеры начали взламывать сайты крупных компаний с помощью перебора паролей

Как сообщает источник со ссылкой на представителей компании «Касперский», подавляющее число хакерских атак на коммерческий сектор в 2020 году было сделано с помощью подбора паролей. Хакеры стали всё чаще использовать этот метод: 32% по сравнению с 13% в 2019 году. Как отмечают эксперты, это обусловлено пандемией коронавируса – многие пользователи работают дома и используют протокол удалённого доступа, на который хакерские атаки как раз и нацелены. Вторым по популярности стало использование стандартных, известных в профессиональных кругах, но не исправленных проблем с уязвимостью. Число таких атак выросло в 2020 году до 31,5%. Отмечается, что вышеописанные атаки в целом легко обнаружить, но на практике достаточно тяжело остановить, тем более предотвратить ущерб.

Как сказано, больше всего кражи денег и утечки данных произошло в СНГ – 67%. Как отмечается, количество атак, которые смогли отразить за несколько часов составило 18%, в течение нескольких дней – 55%. Самые сложные татки длились до 90 дней.