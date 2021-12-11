Хакеры начали заманивать не желающих вакцинироваться россиян с помощью фальшивого генератора QR-кодов

Дополнительные вредоносы подменяют адреса кошельков для криптовалюты и превращают компьютер жертвы в инструмент для майнинга, на котором наживаются злоумышленники.

Сайт с фейковым генератором QR-кодов оценили специалисты компании «Доктор Веб». По их словам, ресурс сделан на скорую руку. Судя по всему, чтобы на ажиотаже собрать как можно большее количество скачиваний и распространить вирусы на большое количество компьютеров под управлением Windows.

На сайте необходимо ввести ФИО и другие данные. Жертва скачивает исполняемый файл (EXE.), но после запуска не получает генератор, а на компьютер автоматически устанавливается шпион для воровства персональный информации, паролей, данных банковских карт и т.д. За собой это ПО подтягивает ещё две программы: клиппер, подменяющий криптовалютные кошельки с целевых на принадлежащие хакерам, а третья программа начинает майнить криптовалюту, в результате чего компьютер жертвы может выйти из строя из-за перегрева.

К тому же, как предполагают специалисты «Доктор Веб», заражённые компьютеры сами становятся распространителями майнерских вирусов.