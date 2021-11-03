Компьютеры
Сегодня в 17:46
1 мин.

Хакеры начнут взламывать госсайты для проверки их защищённости

На законных основаниях
Министерство цифрового развития России намерено найти т.н. белых хакеров для легального взлома государственных сайтов. Целью такой работы является выявление всех уязвимостей ресурсов государственного сектора с критической инфраструктурой.
Хакеры начнут взламывать госсайты для проверки их защищённости

Исполнитель должен будет найти возможности для взлома также и в мобильных приложениях. Минцифры опубликовало соответствующий тендер стоимостью 150 млн рублей. По нему сбор заявок будет проходить до 29 ноября.

По условиям, исполнитель обязуется соблюдать действующее законодательство в части гостайны. Ему придётся найти возможности для взлома существующей защищённой инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие ведущих государственных ресурсов, вероятно, систем хранения данных, сервисов предоставления государственных и муниципальных услуг.

Эксперт информационного портала «Роскомсвобода» Вадим Мисбах-Соловьёв предположил, что в отношении возможного взлома государственных систем речь идёт о проверке дата-центра Роскомнадзора, из которого идёт управление техническими средствами противодействия угрозам (ТСПУ).

Источник: Роскомсвобода