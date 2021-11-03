Хакеры начнут взламывать госсайты для проверки их защищённости

Исполнитель должен будет найти возможности для взлома также и в мобильных приложениях. Минцифры опубликовало соответствующий тендер стоимостью 150 млн рублей. По нему сбор заявок будет проходить до 29 ноября.

По условиям, исполнитель обязуется соблюдать действующее законодательство в части гостайны. Ему придётся найти возможности для взлома существующей защищённой инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие ведущих государственных ресурсов, вероятно, систем хранения данных, сервисов предоставления государственных и муниципальных услуг.

Эксперт информационного портала «Роскомсвобода» Вадим Мисбах-Соловьёв предположил, что в отношении возможного взлома государственных систем речь идёт о проверке дата-центра Роскомнадзора, из которого идёт управление техническими средствами противодействия угрозам (ТСПУ).