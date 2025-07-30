Компьютеры
Опубликовано 30 июля 2025, 23:15
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Хакеры научились красть данные через функцию поиска на компьютерах Mac

Уязвимость позволяла красть практически любые данные
Специалисты по безопасности из Microsoft заявили об обнаруженной на компьютерах Mac серьёзной проблеме, позволявшей хакерам обходить защиту macOS и получать доступ к личным данным пользователей.
Хакеры научились красть данные через функцию поиска на компьютерах Mac

© Microsoft

Проблема, которую назвали Sploitlight, связана с функцией поиска по операционной системе Spotlight. Функция затрагивала информацию, которая хранится в кэше системы.

Уязвимость идентифицировали как CVE-2025-31199. Для реализации уязвимости использовались привилегии плагинов Spotlight для обхода защиты Transparency, Consent, and Control (TCC). В macOS эта технология контролирует доступ приложений к личным данным.

Как сообщает портал Bleeping Computer, Apple уже исправила эту проблему в мартовском обновлении macOS Sequoia 15.4. Они описали исправление как «улучшенное сокрытие данных». Но прецедент есть и его следует учитывать.

Согласно отчёту Microsoft, использование уязвимости позволяло злоумышленникам получить доступ к различным важным данным. Например, они могли увидеть метаданные фотографий и видео, точное местоположение, информацию о распознавании лиц на снимках, историю поиска, предпочтения пользователей и даже удалённые фото.

Исследователи считают, что особенно опасно то, что злоумышленники могли получить информацию с других устройств, привязанных к той же учётной записи iCloud. Это значит, что если один Mac был взломан, то данные с iPhone или iPad того же пользователя тоже могли быть украдены.