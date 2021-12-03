Хакеры научились взламывать компьютеры с помощью обычных текстовых документов

Такие атаки в основном нацелены на сотрудников корпоративных сетей, потому что в крупных компаниях коллеги всегда обмениваются множеством текстовой информации. Когда подобный файл попадает к пользователю, то ничем не привлекает к себе внимания, его не определяют даже антивирусы. После открытия формируется URL-ссылка, по которой хакеры незаметно устанавливают нужное им ПО.

Специалисты Proofpoint подозревают в таких атаках хакеров из Индии, Китая и России.