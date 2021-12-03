Хакеры научились взламывать компьютеры с помощью обычных текстовых документов

Компьютеры
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Хакеры научились взламывать компьютеры с помощью обычных текстовых документовИх целью является корпоративный сектор
Специалисты компании Proofpoint, специализирующейся на проблемах кибербезопасности, распространили отчёт, в котором сказано, что в последнее время увеличилось количество случаев заражения компьютеров с помощью обычных текстовых документов — RTF-файлов.
Такие атаки в основном нацелены на сотрудников корпоративных сетей, потому что в крупных компаниях коллеги всегда обмениваются множеством текстовой информации. Когда подобный файл попадает к пользователю, то ничем не привлекает к себе внимания, его не определяют даже антивирусы. После открытия формируется URL-ссылка, по которой хакеры незаметно устанавливают нужное им ПО.
Специалисты Proofpoint подозревают в таких атаках хакеров из Индии, Китая и России.
Источник: Lenta.ru