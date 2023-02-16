Хакеры не успокаиваются: в России количество DDoS-атак на банки выросло в 4 раза

По его словам, в 2022 году число DDoS-атак выросло в 4 раза по сравнению с 2021. При этом на 2% увеличилось и количество кибератак.

Также Габуния отметил, что в банковской сфере растёт спрос на на услуги страхования в сфере кибербезопасности.